Тебас сделал выбор между Месси и Роналду, и не только

Хавьер Тебас, который занимает должность президента испанской Ла Лиги, ответил на вопросы в формате блиц. Слова функционера на своих страницах приводит Marca.
- Месси или Роналду?
- Месси.
- Аргентина или Бразилия?
- Аргентина.
- Премьер-лига или Серия А?
- Премьер-лигае.
- Иньеста или Рауль?
- Рауль.
- Марадона или Пеле?
- Марадона. Я не видел, как играл Пеле.
- «Бока Хуниорс» - «Ривер Плейт» или «Барселона» - «Реал»?
- «Барселона» - «Реал».
- Вино или пиво?
- Вино.
- Паэлья или барбекю?
- Паэлья.
- Стадион, где вы не были, но который хотели бы посетить?
- Я не был на «Монументеле» [стадион в Буэнос-Айресе].
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