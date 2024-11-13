Тебас сделал выбор между Месси и Роналду, и не только

Хавьер Тебас, который занимает должность президента испанской Ла Лиги, ответил на вопросы в формате блиц. Слова функционера на своих страницах приводит Marca.

- Месси или Роналду?

- Месси.

- Аргентина или Бразилия?

- Аргентина.

- Премьер-лига или Серия А?

- Премьер-лигае.

- Иньеста или Рауль?

- Рауль.

- Марадона или Пеле?

- Марадона. Я не видел, как играл Пеле.

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- «Бока Хуниорс» - «Ривер Плейт» или «Барселона» - «Реал»?

- «Барселона» - «Реал».

- Вино или пиво?

- Вино.

- Паэлья или барбекю?

- Паэлья.

- Стадион, где вы не были, но который хотели бы посетить?

- Я не был на «Монументеле» [стадион в Буэнос-Айресе].