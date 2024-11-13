Атакующий полузащитник «Барселоны» Ансу Фати в очередной раз угодил в клубный лазарет с травмой. Каталонский клуб рассказывал о том, что 22-летний футболист пропустит около четырёх недель.

Несмотря на травму, интерес к Фати проявляет «Фенербахче». Турецкий клуб хочет подписать футболиста в зимнее трансферное окно и уже начал вести контакты по этому вопросу. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на Ok Diario.

В сезоне 2024/2025 Ансу Фати поучаствовал в семи матчах «Барселоны», не отмечаясь в них результативными действиями. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Фати в 15 миллионов евро.