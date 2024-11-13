«Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки

Атакующий полузащитник «Барселоны» Ансу Фати угодил в клубный лазарет. Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, у 22-летнего Фати выявили травму правого подколенного сухожилия. На восстановление Ансу понадобится приблизительно четыре недели.

В сезоне 2024/2025 Фати поучаствовал в семи матчах «Барселоны» в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отмечался.

Стоит сказать, что несколько лет назад Фати пророчили большое будущее, но частые травмы негативно повлияли на карьеру талантливого игрока.

«Барселона» сейчас занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.