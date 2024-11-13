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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки

13 Ноября 2024 • 16:14 Комментировать (2)

Атакующий полузащитник «Барселоны» Ансу Фати угодил в клубный лазарет. Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, у 22-летнего Фати выявили травму правого подколенного сухожилия. На восстановление Ансу понадобится приблизительно четыре недели.

В сезоне 2024/2025 Фати поучаствовал в семи матчах «Барселоны» в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отмечался.

Стоит сказать, что несколько лет назад Фати пророчили большое будущее, но частые травмы негативно повлияли на карьеру талантливого игрока.

«Барселона» сейчас занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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Комментарии (2) Все комментарии
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pseonegyurkin
13 Ноября 2024 в 16:22
Да продайте его уже куда-нибудь, он вечно в лазарете тусуется.
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Fanat_RealMadrid
13 Ноября 2024 в 16:19
сливать его надо
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