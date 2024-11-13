Полузащитник Френки де Йонг был в слезах в раздевалке «Барселоны» после своей замены в последнем матче чемпионата Испании против «Реал Сосьедада». Как сообщает испанский Sport, нидерландец переживал из-за того, что он снова может надолго угодить в лазарет. К счастью, опасения де Йонга не подтвердились – он отделался ушибом.

Действующий контракт 27-летнего Френки де Йонга рассчитан до середины 2026 года. За «Барселону» нидерландский полузащитник провёл 220 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 17 голов и отдал 21 результативный пас на партнёра.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.