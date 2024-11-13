Деку: «Барселона» работает над продлением де Йонга

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о возможном продлении контракта с полузащитником команды Френки де Йонгом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила новый контракт 27-летнему игроку еще год назад, но ответа до сих пор не последовало.

— Это нормальный процесс. Де Йонг — игрок высочайшего класса. Мы работаем над контрактами, учитывая наши ограничения. Мы продолжаем работать в тишине, таков мой план, — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

Действующий трудовой договор де Йонга с «Барселоной» истекает в июне 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 60 миллионов евро.

«Барселона» переживает из-за возможной потери де Йонга