Не все в «Реале» хотят покупать новичков

Появилась информация о планах мадридского «Реала» предстоящей зимой.

Испанская газета Marca утверждает, что в руководстве «Реала» есть люди, которые выступают против зимних трансферов. По данным источника, в клубе предпочитают доверять молодым игрокам из академии.

По итогам 12 сыгранных матчей «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В копилке команды Карло Анчелотти 27 набранных очков. Отставание от «Барселоны» составляет шесть баллов, но при этом у «сливочных» есть игра в запасе.

В ближайшем туре «Реал» встретится на выезде с «Леганесом». Игра между командами пройдет 24 ноября.