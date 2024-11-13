Экс-тренер «Реала» обвинил Винисиуса в некрасивом поведении

Бывший тренер «Реала» Вандерлей Лушембурго высказался о поведении нападающего Винисиуса Жуниора.

«Я думаю, что Винисиус провоцирует большую часть негатива, с которым сталкивается. Он делает то, чего не следует делать. Вини получает удар по ногам, после чего встаёт и атакует соперника так, как будто в футболе нельзя получить удар по ногам. Представьте себе, сколько ударов получали Пеле и Зико. Вини раздражается, когда получает удары по ногам, а потом выставляет это так, как будто это связано с цветом кожи», - сказал Лушембурго Benja Me Mucho.

В 17 матчах сезона 2024/2025 Винисиус Жуниор забил 12 голов и отдал 7 голевых передач на партнёров.