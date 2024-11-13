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Экс-тренер «Реала» обвинил Винисиуса в некрасивом поведении

13 Ноября 2024 • 15:30 Комментировать (1)

Бывший тренер «Реала» Вандерлей Лушембурго высказался о поведении нападающего Винисиуса Жуниора.

«Я думаю, что Винисиус провоцирует большую часть негатива, с которым сталкивается. Он делает то, чего не следует делать. Вини получает удар по ногам, после чего встаёт и атакует соперника так, как будто в футболе нельзя получить удар по ногам. Представьте себе, сколько ударов получали Пеле и Зико. Вини раздражается, когда получает удары по ногам, а потом выставляет это так, как будто это связано с цветом кожи», - сказал Лушембурго Benja Me Mucho.

В 17 матчах сезона 2024/2025 Винисиус Жуниор забил 12 голов и отдал 7 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вандерлей Лушембурго Винисиус Жуниор ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Erling Viglafson
13 Ноября 2024 в 15:40
Кстати - верно подмечено. Рон, Месси, Роналдо (тот - Великий, настоящий), Роналдиньо - они все получали по ногам. Но вставали, и вместо разборок - отвечали голами. А Бабуин - на каждый толчок или подкат реагирует, как на личное оскорбление, причем всегда - на расовой почве (хотя, не вел бы себя как обезьяна-провокатор - всем бы насрать было на цвет его кожи).
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