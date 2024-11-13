«Барселона» хочет продлить контракт с Гави и Педри — известны детали

Каталонская «Барселона» намерена сохранить в своём составе полузащитников Гави и Педри.

По информации Diario Sport, руководство «сине-гранатовых» хочет продлить трудовые договоры с Гави и Педри до 2029 года. Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик считает, что оба футболиста играют важную роль в будущем проекте «Барселоны», отмечает источник.

В нынешнем сезоне 20-летний Гави принял участие в шести играх с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. У 21-летнего Педри 17 выходов на поле, три забитых мяча и два ассиста.

Действующие контракты обоих игроков с «Барселоной» истекают в 2026 году.