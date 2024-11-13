Деку высказался о сравнениях Ямаля с Месси

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался насчёт сравнений Ламина Ямаля с Лионелем Месси.

«У каждого своя история, и сравнения неуместны. Но я понимаю эти сравнения. Так всегда было в футболе. Чего делать нельзя, то будет сделано. Кого не нужно сравнивать, тех будут сравнивать.

Ямаль уникален. Он похож на Месси только тем, что играет в том же клубе и не по годам развит, хотя в разных компонентах.

Я не думаю, что сравнения с Месси являются для Ямаля проблемой. Скорее это повод для гордости. Хорошо это или плохо, зависит от него самого», - слова Деку приводит на своих страницах Mundo Deportivo.