«Барселона» переживает из-за возможной потери де Йонга

Появилась информация о будущем полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Как утверждает Diario Sport, руководство «Барселоны» обеспокоено тем, что де Йонг может бесплатно покинуть клуб в 2026 году. Сам игрок счастлив в «Барселоне», но у клуба есть пессимизм относительно его продления, отмечает источник.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» еще в прошлом году сделали предложение 27-летнему хавбеку о продлении контракта, однако до сих пор не получили ответа.

Де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.