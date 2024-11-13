Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил о том, что «Реал» способен вернуться в оптимальную форму.

«Много претендентов, на самом деле. И Зидан, и Хаби Алонсо, захотят ли они и какие будут условия? А так, я думаю, Анчелотти себя ещё покажет. «Реал» уже много раз списывали со счетов, а он, как птица Феникс, выигрывал и Лигу чемпионов, и Ла Лигу. Не удивлюсь, если мадридцы после этих травм и напастей вернутся и покажут себя», — сказал Булыкин.

В составе мадридского клуба сразу семеро футболистов основного состава выбыли из-за травм. Сейчас «Реал» идёт на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги.