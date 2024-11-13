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Начо ответил, стоит ли «Реалу» возвращать Рамоса

13 Ноября 2024 • 05:28 Комментировать
Леганес
...
Реал Мадрид
24.11 20:30

Экс-капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес поделился мнением о возможном возвращении в клуб Серхио Рамоса.

38-летний центральный защитник остаётся свободным агентом, а «сливочные» нуждаются в усилении обороны после потери Эдера Милитао, надолго выбывшего из-за «крестов».

«Переход Рамоса в «Реал»? Серхио – легенда клуба и мой друг. Было бы здорово снова увидеть его в «Реале».

Нужен ли «Реалу» новый центральный защитник? Клуб обладает потрясающей способностью находить выход из любых ситуаций. Решение, которое они примут, будет правильным», – сказал в интервью El Partidazo de COPE Начо.

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Евро-Футбол.Ру,
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