Начо ответил, стоит ли «Реалу» возвращать Рамоса

Экс-капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес поделился мнением о возможном возвращении в клуб Серхио Рамоса.

38-летний центральный защитник остаётся свободным агентом, а «сливочные» нуждаются в усилении обороны после потери Эдера Милитао, надолго выбывшего из-за «крестов».

«Переход Рамоса в «Реал»? Серхио – легенда клуба и мой друг. Было бы здорово снова увидеть его в «Реале».

Нужен ли «Реалу» новый центральный защитник? Клуб обладает потрясающей способностью находить выход из любых ситуаций. Решение, которое они примут, будет правильным», – сказал в интервью El Partidazo de COPE Начо.