Начо высказался о проблемах Мбаппе в «Реале»

Бывший защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес ответил на вопрос о трудностях Килиана Мбаппе.

Француз перебрался в ряды «сливочных» перед началом сезона на правах свободного агента, расставшись перед этим с «ПСЖ». Принято считать, что 25-летний форвард показывает не лучшую игру, и одна из причин – несовместимость с Винисиусом Жуниором, который также предпочитает левый фланг атаки.

«Мбаппе – один из лучших в мире, но ему будет трудно, пока он не адаптируется. У него есть характер и сила, чтобы стать великим игроком в «Реале», – сказал в беседе с El Partidazo de COPE Начо, бывший капитан мадридского гранда.