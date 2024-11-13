Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Деку: «Думаю, Педри продлит контракт с «Барселоной»

13 Ноября 2024 • 04:44 Комментировать
Сельта
...
Барселона
23.11 23:00

Спортивный директор «Барселоны» Деку считает, что полузащитник Педри заключит с клубом новый контракт.

Нынешнее соглашение 21-летнего футболиста истекает по окончании следующего сезона. Несколько месяцев назад появлялись известия о том, что руководство «сине-гранатовых» уже обсуждает продление договора с испанцем.

«Ключевой момент – желание игрока. Что нужно игрокам? Конкурентоспособная команда, трофеи, хороший контракт. Исходя из этого, думаю, Педри продлит контракт с «Барселоной». Он хочет войти в историю клуба. Ему здесь комфортно, он счастлив и стремится выигрывать трофеи. Он вернулся к своей лучшей форме после нескольких лет страданий из-за травм», – заявил в интервью испанским СМИ Деку.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Педри ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Ноября
04:44
Деку: «Думаю, Педри продлит контракт с «Барселоной»
04:06
Деку ответил на вопрос о новом контракте Гави с «Барселоной»
02:51
Родри поделился мнением о «Барселоне» Флика
01:57
Леау хотел бы выступать за испанский суперклуб
01:27
Френки де Йонг рассказал о своём состоянии
00:51
Обамеянг: «Барселона» – лучший этап моей карьеры»
00:26
Президент Ла Лиги Тебас: «Ямаль не сможет стать новым Месси» 1
00:01
Президент Ла Лиги выбрал между «Реалом» Анчелотти и «Барселоной» Гвардиолы
11 Ноября
18:54
Флик не верит в Фати 2
18:22
«Барселона» хочет подписать 17-летнего таланта из Сегунды
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СЕЛЬТА БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой В «Реале» приняли решение по трансферу Рамоса Прощальный матч Дзюбы: Заслужил ли его Артём «Барселона» потеряла Левандовски вслед за Ямалем Флик объяснил поражение «Барселоны» от «Реал Сосьедада» Анчелотти может попрощаться с «Реалом»: 3 главных кандидата на пост главного тренера «сливочных» «Крылья Советов» рассматривают двух тренеров Винисиус: «Анчелотти нашёл решение» Месси, прощай, Слиш: «Атланта Юнайтед» с Миранчуком выбила «Интер Майами» прочь из плей-офф МЛС Месси сделал заявление и раскрыл планы на будущее
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой У Мбаппе есть претензия к Анчелотти Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду»
Спортивные новости
«Локомотив» вновь выиграл в КХЛ - на этот раз у «Спартака» Медведев добыл первую победу на Итоговом турнире АТР, одолев де Минаура Журова объяснила, от чего зависит возвращение России в олимпийскую семью Громова высказалась об успехе биатлонисток на лыжной гонке в Ханты-Мансийске Алькарас потерпел неожиданное поражение от Рууда на Итоговом турнире ATP Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Ноября
05:28 · Испания. Ла Лига
Начо ответил, стоит ли «Реалу» возвращать Рамоса
05:04 · Англия. Премьер-лига
«Реал» просмотрит двух игроков сборной Испании в ноябрьских матчах
04:52 · Испания. Ла Лига
Начо высказался о проблемах Мбаппе в «Реале»
04:44 · Испания. Ла Лига
Деку: «Думаю, Педри продлит контракт с «Барселоной»
04:22 · Испания. Ла Лига
Начо оценил шансы «Реала» в борьбе за чемпионство с «Барселоной»
04:06 · Испания. Ла Лига
Деку ответил на вопрос о новом контракте Гави с «Барселоной»
03:14 · Англия. Премьер-лига
Экс-капитан «Реала» Начо выбрал между Родри и Винисиусом
03:02 · Италия. Серия А
«Реал» включил в список интересов ещё одного защитника слухи
02:51 · Англия. Премьер-лига
Родри поделился мнением о «Барселоне» Флика
02:31 · Испания. Ла Лига
Деку прокомментировал недавний скандал с отменённым голом «Барселоны»
01:57 · Италия. Серия А
Леау хотел бы выступать за испанский суперклуб слухи
01:27 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг рассказал о своём состоянии
01:10 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги Тебас: «Перес сказал, что «Реал» спасёт футбол»
00:51 · Испания. Ла Лига
Обамеянг: «Барселона» – лучший этап моей карьеры»
00:26 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги Тебас: «Ямаль не сможет стать новым Месси» 1
00:01 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги выбрал между «Реалом» Анчелотти и «Барселоной» Гвардиолы
12 Ноября
23:51 · Германия. Бундеслига
Игрок «Байера» выбирает между «Реалом» и «Баварией»
23:20 · Испания. Ла Лига
19-летний экс-игрок «Реала» объявил о завершении карьеры
22:23 · Германия. Бундеслига
«Реал» претендует на двух защитников стоимостью в 60-70 млн евро 1
21:51 · Испания. Ла Лига
Тчуамени придётся сменить позицию в «Реале»
21:15 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готовит звёздный трансфер – есть четыре кандидата 1
21:05 · Германия. Бундеслига
Дэвис склоняется к трансферу в «Барселону» - названа причина 1 слухи
20:39 · Испания. Ла Лига
Батурина отказал «Реалу» — за игроком следит «Барселона» слухи
20:25 · Испания. Ла Лига
Месси не попал в список звёзд на особенное «эль класико»
19:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола забраковал игрока «Барселоны» - его не будет в «Манчестер Сити» 2 слухи
Все новости