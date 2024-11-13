Деку: «Думаю, Педри продлит контракт с «Барселоной»

Спортивный директор «Барселоны» Деку считает, что полузащитник Педри заключит с клубом новый контракт.

Нынешнее соглашение 21-летнего футболиста истекает по окончании следующего сезона. Несколько месяцев назад появлялись известия о том, что руководство «сине-гранатовых» уже обсуждает продление договора с испанцем.

«Ключевой момент – желание игрока. Что нужно игрокам? Конкурентоспособная команда, трофеи, хороший контракт. Исходя из этого, думаю, Педри продлит контракт с «Барселоной». Он хочет войти в историю клуба. Ему здесь комфортно, он счастлив и стремится выигрывать трофеи. Он вернулся к своей лучшей форме после нескольких лет страданий из-за травм», – заявил в интервью испанским СМИ Деку.