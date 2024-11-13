Начо оценил шансы «Реала» в борьбе за чемпионство с «Барселоной»

Бывший капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес поделился своим прогнозом на исход чемпионской гонки Ла Лиги.

«Сливочные» считались фаворитами в борьбе за титул, однако лидерство захватила «Барселона»: команда Ханса-Дитера Флика набрала 33 очка, сыграв 33 матча, у коллектива Карло Анчелотти – 27 баллов при одной игре в запасе.

«Барселона» проводит отличный сезон, борьба обещает быть захватывающей. Но я думаю, что «Реал» выиграет Ла Лигу», – цитирует Madrid Universal Начо, покинувшего ряды мадридского гранда минувшим летом.

23 ноября «Барселона» сыграет на выезде с «Сельтой». Днём позднее «Реал» проведёт гостевой поединок с «Леганесом».