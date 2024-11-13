Деку ответил на вопрос о новом контракте Гави с «Барселоной»

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался на тему будущего Гави.

20-летний футболист недавно залечил травму, из-за которой не играл с ноября прошлого года. Действующий контракт хавбека с каталонским грандом рассчитан до 2026 года.

«Гави – особенный игрок, у него есть все необходимые качества. Ему всего 20 лет, но кажется, что 26-27.

У Гави большое будущее. Думаю, для него нет более подходящего клуба, чем «Барселона». Будь я на месте Гави, в его возрасте, я бы с удовольствием остался здесь на долгие годы. Мне кажется, он думает так же.

Переговоры по контракту – двусторонний процесс, и если игрок хочет, то соглашение будет подписано. Думаю, Гави, как и Педри, желает остаться», – сказал в интервью Mundo Deportivo Деку.