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Чемпионат Испании. Ла Лига

Деку прокомментировал недавний скандал с отменённым голом «Барселоны»

13 Ноября 2024 • 02:31 Комментировать
Реал Сосьедад
1:0
Барселона

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о судейских ошибках.

Гол Роберта Левандовски, забитый на 13-й минуте матча прошедшего тура Ли Лиги против «Реал Сосьедада», был отменён из-за офсайда. Полуавтоматическая система определения положения вне игры посчитала, что бутса поляка находилась ближе к воротам, чем бутса его оппонента Наифа Агера, в то время как на повторах было заметно обратное.

«Думаю, VAR всё ещё не удалось решить проблемы, которые необходимо решить. Технологии по-прежнему не способны заменять человеческие решения. Мы продолжаем сталкиваться с такими ситуациями, как та, что произошла в матче с «Реал Сосьедадом».

Мы бы хотели, чтобы нам объяснили произошедшее. Остаётся неясным, может ли судья принимать решение сам, когда полуавтоматика ошибается. Если проблема в этой системе, если она не работает, то следует вернуться к другим методам», – сказал в интервью Mundo Deportivo Деку.

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Барселона Деку Реал Сосьедад Роберт Левандовски ещё теги

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