Френки де Йонг рассказал о своём состоянии

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг высказался о своих травмах.

Из-за проблем с лодыжкой хавбек не появлялся на поле с апреля по октябрь. В недавнем матче Ла Лиги против «Реал Сосьедада» нидерландец вновь почувствовал дискомфорт, из-за чего был заменён в перерыве.

«Со мной всё в порядке. Я чувствую небольшую боль, но, думаю, всё будет в хорошо.

Моё долгое отсутствие? Тяжёлое время. Травма была очень болезненной. Я пропустил много игр, но обиднее всего было не сыграть на чемпионате Европы. Сейчас я возвращаюсь к своим оптимальным кондициям, чувствую себя хорошо», – поведал в интервью Mundo Deportivo де Йонг.