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Президент Ла Лиги Тебас: «Перес сказал, что «Реал» спасёт футбол»

13 Ноября 2024 • 01:10 Комментировать
Леганес
...
Реал Мадрид
24.11 20:30

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о президенте мадридского «Реала» Флорентино Пересе.

«Пока Флорентино Перес остаётся президентом «Реала», он будет меня беспокоить. Он очень упрямый и настойчивый человек, хочет быть правым во всём. На последнем собрании клубов он сказал, что «Реал» спасёт футбол. Он считает себя Мессией», – заявил в интервью Marca Тебас.

Напомним, что Флорентино Перес активно продвигает идею запуска Суперлиги Европы. Именно этот проект подразумевался под «спасением футбола». Тебас – один из главных противников идеи Суперлиги. По имеющейся информации, турнир может стартовать уже в следующем году.

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Евро-Футбол.Ру,
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