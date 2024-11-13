Обамеянг: «Барселона» – лучший этап моей карьеры»

Нападающий «Аль-Кадисии» Пьер-Эмерик Обамеянг с радостью вспоминает о времени, проведённом в «Барселоне».

Габонец пополнил ряды «сине-гранатовых» в конце января 2022 года, перебравшись из лондонского «Арсенала». Цвета каталонцев форвард представлял недолго: уже 1 сентября того же года о его подписании объявил «Челси».

«Если нужно выбрать самый лучший этап в моей карьере, то я назову «Барселону». Там я пережил много моментов, которые хочу навсегда сохранить в памяти, но главное – любовь болельщиков», – цитирует Barca Universal 35-летнего игрока.

В июле прошлого года Обамеянг перешёл из «Челси» в «Марсель», а годом позднее переехал в Саудовскую Аравию, заключив контракт с «Аль-Кадисией».