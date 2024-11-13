Президент Ла Лиги Тебас: «Ямаль не сможет стать новым Месси»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о перспективах 17-летнего футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля.

Юного вингера «сине-гранатовых» часто сравнивают с бывшей звездой команды Лионелем Месси. По словам главы испанского чемпионата, достичь уровня аргентинца почти невозможно.

«Я считаю Ламина одним из лучших, но стать как Месси... Ямаль может обладать теми же качествами, что и Месси в его возрасте, но Лионель – лучший в истории футбола. Чтобы добиться такого же, нужно оставаться на вершине очень много лет. Думаю, это невозможно, поскольку Месси – особенный», – приводят испанские СМИ слова Тебаса.

К 17 годам Ламин Ямаль успел провести 67 матчей за первую команду «Барселоны», отметившись 13 забитыми голами и 17 результативными передачами.