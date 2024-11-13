Президент Ла Лиги выбрал между «Реалом» Анчелотти и «Барселоной» Гвардиолы

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас ответил, какой из великих команд отдаёт предпочтение.

Как известно, президент испанской лиги поддерживает мадридский «Реал», однако на его выбор это не повлияло: «Реал» Карло Анчелотти или «Барселона» Пепа Гвардиолы? Несмотря на то, что я мадридиста, я бы выбрал «Барсу» Гвардиолы», – приводит Managing Barca слова Тебаса.

Хосеп Гвардиола возглавлял каталонский гранд с 2008 по 2012 год, а в настоящий момент работает в «Манчестер Сити». Карло Анчелотти занимает должность в «Реале» с 2021 года. Ранее итальянец также трудился на благо «королевского клуба» c 2013 по 2015 год.