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19-летний экс-игрок «Реала» объявил о завершении карьеры

12 Ноября 2024 • 23:20 Комментировать
Леганес
...
Реал Мадрид
24.11 20:30

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Марк Кукалон решил уйти из футбола.

19-летний футболист объявил о завершении карьеры во вторник. Испанец занимался в академии «королевского клуба» с 2016 года, а летом нынешнего года стал свободным агентом. Юный хавбек подавал большие надежды, но был вынужден закончить с футболом из-за травм.

«Я приехал в академию «Реала» в 2016 году, будучи ребёнком, полным мечтаний, и я был очень счастлив. Моя жизнь резко изменилась в сентябре 2022 года, когда я получил серьёзную травму в матче молодёжной лиги.

После ряда осложнений я был вынужден принять решение попрощаться с футболом. В течение двух лет я изо всех сил боролся морально и физически, делал всё возможное, чтобы снова наслаждаться игрой, но восстановиться так и не удалось», – приводит Madrid Zone обращение Кукалона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марк Кукалон

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