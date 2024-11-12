19-летний экс-игрок «Реала» объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Марк Кукалон решил уйти из футбола.

19-летний футболист объявил о завершении карьеры во вторник. Испанец занимался в академии «королевского клуба» с 2016 года, а летом нынешнего года стал свободным агентом. Юный хавбек подавал большие надежды, но был вынужден закончить с футболом из-за травм.

«Я приехал в академию «Реала» в 2016 году, будучи ребёнком, полным мечтаний, и я был очень счастлив. Моя жизнь резко изменилась в сентябре 2022 года, когда я получил серьёзную травму в матче молодёжной лиги.

После ряда осложнений я был вынужден принять решение попрощаться с футболом. В течение двух лет я изо всех сил боролся морально и физически, делал всё возможное, чтобы снова наслаждаться игрой, но восстановиться так и не удалось», – приводит Madrid Zone обращение Кукалона.