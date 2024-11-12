Тчуамени придётся сменить позицию в «Реале»

Появляется информация о том, что «Реал» не собирается выходить на зимний трансферный рынок для усиления состава. Мадридцы планируют усиливать состав, но не в январе, а уже в летнее межсезонье, что для них привычно.

Если говорить о позиции центрального защитника, то сейчас у «Реала» есть только один твёрдый игрок основы – Антонио Рюдигер. Есть Хесус Вальехо, однако он лишь раз выходил на поле в нынешнем сезоне.

Как сообщает AS, Карло Анчелотти до восстановления Давида Алабы планирует использовать в центре обороны Орельена Тчуамени. При этом хавбек сейчас тоже травмирован – он вернётся в строй в начале декабря. Словом, в ближайших играх в центре обороны «сливочных» можно ожидать Вальехо или кого-то из молодёжки.

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