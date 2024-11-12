«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена

«Реал» оказался в сложной кадровой ситуации. Впрочем, по ходу сезона 2024/2025 мадридцы планируют активно задействовать игроков молодёжки. А усиливать состав «сливочные» собираются уже летом.

По данным издания AS, на лето 2025 года «Реал» запланировал четыре громких трансфера. Речь идёт сразу о трёх защитниках – о 24-летнем Альфонсо Дэвисе, 26-летнем Тренте Александер-Арнольде и 28-летнем Джонатане Та. Каждого из них «сливочные» смогут подписать бесплатно как свободных агентов.

А вот на трансфер атакующего полузащитника Флориана Вирца «Реалу» придётся потратиться. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока «Байера» в 130 миллионов евро.