«Барселона» готовит звёздный трансфер – есть четыре кандидата

«Барселона» планирует провернуть крупный трансфер следующим летом. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Mundo Deportivo, на радаре «сине-гранатовых» находятся четыре звёздных игрока. В шорт-листе – Нико Уильямс («Атлетик»), Рафаэл Леау («Милан»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Лерой Сане («Бавария»).

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 25-летнего Леау в 75 миллионов евро, 22-летнего Уильямса в 70 миллионов евро, 28-летнего Сане в 60 миллионов евро, а 32-летнего Салаха в 55 миллионов евро. При этом действующие контракты Сане и Салаха со своими клубами рассчитаны до конца сезона 2024/2025.