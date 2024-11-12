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«Барселона» готовит звёздный трансфер – есть четыре кандидата

12 Ноября 2024 • 21:15 Комментировать (1)

«Барселона» планирует провернуть крупный трансфер следующим летом. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Mundo Deportivo, на радаре «сине-гранатовых» находятся четыре звёздных игрока. В шорт-листе – Нико Уильямс («Атлетик»), Рафаэл Леау («Милан»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Лерой Сане («Бавария»).

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 25-летнего Леау в 75 миллионов евро, 22-летнего Уильямса в 70 миллионов евро, 28-летнего Сане в 60 миллионов евро, а 32-летнего Салаха в 55 миллионов евро. При этом действующие контракты Сане и Салаха со своими клубами рассчитаны до конца сезона 2024/2025.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Бавария Барселона Атлетик Бильбао Мохамед Салах Лерой Сане Рафаэл Леау Нико Уильямс ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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030527ghbl
12 Ноября 2024 в 22:30
А нахрена они барсе? Кого ей сейчас не хватает?!!! Тем более у нее денег нет
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