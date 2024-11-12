Батурина отказал «Реалу» — за игроком следит «Барселона»

Полузащитник загребского «Динамо» Мартин Батурина отказался переходить в мадридский «Реал». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, интерес к 21-летнему хавбеку сборной Хорватии проявляют два других испанских клуба — «Барселона» и «Атлетико» Мадрид.

В нынешнем сезоне Батурина принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, забил два мяча и стал автором семи результативных передач.

Действующий трудовой договор полузащитника с «Динамо» рассчитан до июня 2028 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.