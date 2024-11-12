Месси не попал в список звёзд на особенное «эль класико»

Примерно через месяц в Японии пройдёт не простое, а особенное «эль класико». Команды легенд «Барселоны» и «Реала» сойдутся лицом к лицу на футбольном поле в Токио. Фанаты в социальных сетях обратили внимание на то, что в предварительном списке игроков, которые должны выступить в этом «эль класико», нет экс-нападающего «сине-гранатовых» Лионеля Месси. Некоторых любителей футбола это удивило, ведь для Месси сезон уже закончился, когда «Интер Майами» вылетел в плей-офф МЛС. То есть в декабре Лео будет полностью свободен.

Легенды «Барселоны» и «Реала» сыграют 15 декабря. Игра будет посвящена уходу Андреса Иньесты из футбола.