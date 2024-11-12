«Реал» бойкотировал церемонию вручения «Золотого мяча», которая состоялась в Париже в конце октября. Мадридцы решили не лететь во Францию на фоне информации о том, что голосование выиграл Родри. При этом хавбек «Манчестер Сити» уже несколько раз заявил, что до последнего не знал о своей победе.

Как стало известно Relevo, утечка информации произошла от одного из представителей журнала France Football. Он сообщил кому-то из игроков «Реала», что Винисиус не выиграл голосование. Этот футболист проинформировал клуб, после чего «сливочные» обратились к другим источникам и получили подтверждение. После этого мадридцы решили не лететь на мероприятие.