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Стало известно, откуда «Реал» досрочно узнал результат голосования за «Золотой мяч» слухи

12 Ноября 2024 • 19:48 Комментировать

«Реал» бойкотировал церемонию вручения «Золотого мяча», которая состоялась в Париже в конце октября. Мадридцы решили не лететь во Францию на фоне информации о том, что голосование выиграл Родри. При этом хавбек «Манчестер Сити» уже несколько раз заявил, что до последнего не знал о своей победе.

Как стало известно Relevo, утечка информации произошла от одного из представителей журнала France Football. Он сообщил кому-то из игроков «Реала», что Винисиус не выиграл голосование. Этот футболист проинформировал клуб, после чего «сливочные» обратились к другим источникам и получили подтверждение. После этого мадридцы решили не лететь на мероприятие.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Золотой Мяч Винисиус Жуниор Родри Эрнандес ещё теги
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