Флик выбрал альтернативу Ямалю в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высоко оценивает молодого воспитанника клубной академии. Речь идёт о вингере Тони Фернандесе. Как сообщает испанское издание Sport, Флик видит в 16-летнем Фернандесе игрока, который мог бы заменять в атаке Ламина Ямаля, когда он травмирован или нуждается в передышке.

В настоящее время Тони Фернандес травмирован. Примерно через три недели юный игрок восстановится, Флик сможет его в первую команду.

Стоит отметить, что за основную команду «Барселоны» Фернандес ещё не дебютировал.

«Барселона» располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.