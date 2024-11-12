Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе действительно имеет проблемы с психикой, о чём сообщалось ранее в СМИ.

— Называйте это как хотите, но у Килиана уже несколько месяцев проблемы с психикой. Это не проходит само собой. Нужно время и работа, которую он проводит со специалистами, — рассказал L’Equipe один из приближенных к Мбаппе людей.

В нынешнем сезоне 25-летний Мбаппе принял участие в 16 играх с учетом всех турниров, забил восемь мячей и стал автором двух результативных передач.

Трудовой договор футболиста с мадридским «Реалом» рассчитан до конца июня 2029 года.