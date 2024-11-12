Захарян рассказал об адаптации в «Реал Сосьедаде»

Атакующий полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян рассказал о своей адаптации в Испании.

Напомним, российский хавбек выступает за сан-себастьянский клуб с лета 2023 года.

«Все хорошо, давно адаптировался. Язык — тоже хорошо, все нормально», — приводит слова Захаряна «Матч ТВ».

В прошлом сезоне 21-летний Захарян принял участие в 40 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым голом и стал автором двух ассистов.

В текущей кампании россиянин пока на поле не выходил, так как травмировался на летних сборах. Ожидается, что Захарян примет участие в предстоящем кубковом матче против «Йове-Эспаньол» (21 ноября).