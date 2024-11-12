Захарян признался, что уже соскучился по футболу

Атакующий хавбек «Реал Сосьедада» Арсен Захарян высказался о предстоящем возвращении на поле.

Напомним, на летних сборах 21-летний россиянин получил травму и только несколько дней назад вернулся в общую группу.

«Соскучился уже по футболу, по игре, три месяца просто тренировок — это тяжело. Сначала занимался индивидуально, вот только вернулся к команде, поэтому соскучился», — приводит слова Захаряна «Матч ТВ».

После 13 туров «Реал Сосьедад» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 18 очков.

Ближайший матч коллектив из Сан-Себастьяна проведет 21 ноября — соперником в 1/64 финала Кубка Испании станет «Йове-Эспаньол».