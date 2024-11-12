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«Эль класико» легенд пройдёт в Японии – названа дата и имена звёзд

12 Ноября 2024 • 14:11 Комментировать

В Японии пройдёт «эль класико» между командами легенд «Барселоны» и «Реала». Оно будет приурочено к уходу Андреса Иньесты из футбола. Игра состоится в Токио в воскресенье, 15 декабря.

В рамках организации этого поединка был создан специальный сайт, где размещена вся полезная информация, в том числе информация о продажах билетов и участниках. На поле должны выйти Андрес Иньеста, Хави, Хавьер Маскерано, Ривалдо, Хавьер Савиола, Людовик Жюли, Рафа Маркес, Боян Кркич, Адриано, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Икер Касильяс, Стив Макманаман, Савио, Иван Кампо, Жулио Баптиста и другие звёзды футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
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