Захарян выделил тройку лучших игроков Ла Лиги

Хавбек «Реал Сосьедада» Арсен Захарян поделился мнением о тройке лучших футболистов чемпионата Испании.

— Три лучших игрока Ла Лиги прямо сейчас? Ямаль, Винисиус и Беллингем, — приводит слова Захаряна «Матч ТВ».

Напомним, 21-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года, перебравшись из московского «Динамо».

В нынешнем сезоне Захарян пока не играл, так как совсем недавно вернулся в общую группу после травмы голеностопа. Всего же на счету полузащитника 40 выходов на поле в футболке испанского клуба, один забитый мяч и две результативные передачи.

21 ноября «Реал Сосьедад» сыграет на выезде с «Йове-Эспаньол» в рамках 1/64 финала Кубка Испании.