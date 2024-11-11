Раскрыта реакция президента «Барселоны» на отмену гола Левандовски

«Барселона» в воскресенье огорчила фанатов поражением от «Реал Сосьедада» (0:1). По ходу игры рефери с помощью полуавтоматической системы фиксации офсайда отменил гол Роберта Левандовски. Было установлено, что кончик бутсы поляка находился «вне игры».

Как сообщает Relevo, в перерыве матча президент «Барселоны» Жоан Лапорта был очень злым. «Этого не может быть», - повторял руководитель каталонского клуба.

Ранее в социальных сетях выдвигалось предположение о том, что система фиксации офсайда слегка ошиблась в распознании бутс игроков, и на самом деле офсайда у Левандовски не было. Впрочем, на результат матча эти домысли уже никак не повлияют.