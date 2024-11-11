Защитник «Реала» Менди не хочет ездить в сборную Франции

Защитник «Реала» Ферлан Менди не получил вызов в сборную Франции на ноябрьский сбор. Как сообщает на своих страницах L’Equipe, 29-летний футболист не хочет ездить в национальную команду. Менди был разочарован тем, что на чемпионате Европы он ни разу не появился на футбольном поле.

Отметим, что Ферлан Менди поучаствовал всего лишь в десяти играх сборной Франции. В последний раз защитник играл за «трёхцветных» в июне, когда в рамках подготовки к Евро-2024 команда проводила товарищеский матч против Канады.

В этом месяце сборная Франции проведёт матчи Лиги наций против Израиля (14 ноября) и Италии (17 ноября).