Флик не верит в Фати

Стало известно, как главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик относится к вингеру команды Ансу Фати.

По информации Diario Sport, в настоящий момент у Флика нет ощущения, что Фати способен усилить игру «Барселоны» или изменить ход матча даже при выходе на замену.

В текущем сезоне 22-летний Фати принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

Действующий трудовой договор Фати с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Фати проявляет «Реал Сосьедад».