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«Барселона» хочет подписать 17-летнего таланта из Сегунды слухи

11 Ноября 2024 • 18:22 Комментировать
Сельта
...
Барселона
23.11 23:00

Вингер «Малаги» Антонио Кордеро может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Relevo.

По данным источника, «Барселона» проявляет интерес к 17-летнему испанцу, трудовой договор которого с «Малагой» истекает в середине 2025 года.

В текущем сезоне Кордеро принял участие в 12 играх второго по силе испанского дивизиона, отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет три результативные передачи.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет два миллиона евро.

После 13 туров «Малага» занимает десятое место в турнирной таблице Сегунды, имея в копилке 20 очков.

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