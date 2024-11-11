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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья высмеял отмену гола Левандовски фото

11 Ноября 2024 • 17:55 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
1:0
Барселона

В воскресенье вечером «Барселона» потерпела поражение в гостях у «Реал Сосьедада» с минимальным счётом 0:1. Обсуждаемым стал момент с отменой гола Роберта Левандовски. Полуавтоматическая система фиксации положения «вне игры» определила, что пальцы ног поляка были чуть ближе к воротам, чем последняя точка тела защитника. При этом есть мнение, что система ошибочно отобразила бутсы игроков.

Вингер «Барселоны» Рафинья высмеял отмену гола в социальных сетях. Бразилец в шутку опубликовал фотографию клоунских ботинок, дескать, именно в такой обуви должен был играть Левандовски, чтобы попасть в офсайд.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Роберт Левандовски Рафинья Диас ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
11 Ноября 2024 в 18:07
вау, Барселона....не футбольный клуб, а цирк какой-то ))) Рафинья - главный юморист? те клоун? ))
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