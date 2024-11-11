В воскресенье вечером «Барселона» потерпела поражение в гостях у «Реал Сосьедада» с минимальным счётом 0:1. Обсуждаемым стал момент с отменой гола Роберта Левандовски. Полуавтоматическая система фиксации положения «вне игры» определила, что пальцы ног поляка были чуть ближе к воротам, чем последняя точка тела защитника. При этом есть мнение, что система ошибочно отобразила бутсы игроков.

Вингер «Барселоны» Рафинья высмеял отмену гола в социальных сетях. Бразилец в шутку опубликовал фотографию клоунских ботинок, дескать, именно в такой обуви должен был играть Левандовски, чтобы попасть в офсайд.