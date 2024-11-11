Появилась информация о состоянии де Йонга после замены

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг был заменён в перерыве воскресного матча чемпионата Испании против «Реал Сосьедада». После игры нидерландский футболист прихрамывал, что только усиливало опасения. Впрочем, серьёзных проблем у де Йонга не обнаружили. Футболист просто получил сильный ушиб левой ноги. Об этом на своих страницах рассказывает AS.

Отмечается, что 27-летний де Йонг отправится в расположение сборной Нидерландов на мартовские матчи Лиги наций против Венгрии и Боснии и Герцеговины.

Напомним, что «Барселона» проиграла в гостях у «Реал Сосьедада» с минимальным счётом 0:1.