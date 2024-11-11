В «Реале» приняли решение по трансферу Рамоса

«Реал» потерял Эдера Милитао, и в зимнее трансферное окно клуб всерьёз планирует подписать игрока на позицию центрального защитника. Сразу всплыла кандидатура Серхио Рамоса, ныне находящегося в статусе свободного агента. Впрочем, в руководстве «сливочных» почти единогласно отказались от своего экс-игрока. Отрицательное решение по трансферу Рамоса было принято в воскресенье.

В шорт-листе «Реала» есть три центральных защитника: Эмерик Лапорт, Джонатан Та и Костелло Лукеба.

«Реал» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице испанского чемпионата.