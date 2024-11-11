Известна команда, которая пропустила меньше всех мячей в чемпионате Испании 2024/2025: это не «Барселона»

По итогу прошедшего 13 тура испанской Примеры самым наименьшим числом пропущенных голов обладает мадридский «Атлетико». «Матрасники» пропустили всего семь мячей. Это на три мяча меньше, чем у команд со второй лучшей обороной – «Реал Сосьедада» и «Мальорки» (10).

«Бронза» рейтинга самой надёжной обороны Ла Лиги – у мадридского «Реала» и, что удивительно, «Хетафе». Оба клуба пропустили по 11 голов.

«Барселона», к слову, лидирующая в чемпионате с 33 набранными очками, на данный момент пропустила 12 голов. Это четвёртый наряду с «Бетисом» результат по обороне в высшем испанском дивизионе.