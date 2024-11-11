Названы сроки восстановления Родриго и Васкеса из «Реала»

Ситуация с травмами в «Реале» осложнилась на выходных, когда в лазарет угодили Родриго, Эдер Милитао и Лукас Васкес. Как сообщает на своих страницах Marca, у Родриго и Васкеса выявили мышечные повреждения. Родриго травмировал прямую мышцу бедра, а Васкес – приводящую мышцу.

По данным источника, на восстановление Родриго понадобится от пяти до шести недель. То есть вернуться в строй бразилец сможет ближе к концу 2024 года. Что касается Васкеса, то он должен быть готов раньше – ему на восстановление нужен месяц.

«Реал» сейчас располагается на второй позиции в турнирной таблице испанского чемпионата.