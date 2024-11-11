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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, сколько не сможет играть Ламин Ямаль

11 Ноября 2024 • 15:09 Комментировать

Форвард каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль выбыл из строя из-за травмы правого голеностопа. 17-летний нападающий проведет в лазарете две-три недели. Об этом рапортует пресс-служба «сине-гранатовых».

В нынешнем сезоне Ламин поучаствовал в 16 поединках каталонского коллектива, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и восемь голевых передач.

Ямаль оценивается порталом Transfermarkt в 150 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026 года.

После 13 матчей Ла Лиги «Барселона» с 33 баллами занимает первое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ламин Ямаль
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