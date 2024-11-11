«Барселона» потеряла Левандовски вслед за Ямалем

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски получил травму в минувшем матче с «Реал Сосьедадом».

Напомним, в 13-м туре чемпионата Испании «Барселона» проиграла на выезде «Реал Сосьедаду» со счетом 0:1.

Пресс-служба сборная Польши сообщила, что 36-летний Левандовски пропустит предстоящие матчи из-за травмы спины, которую он получил в расположении «Барселоны». По данным источника, нападающий пропустит примерно десять дней.

В текущем сезоне Левандовски провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и стал автором двух результативных передач.

Отметим, что в ноябре сборная Польши проведет две игры в рамках Лиги наций — против Португалии и Шотландии.