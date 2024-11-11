Винисиус обратился к Милитао

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поддержал своего одноклубника Эдера Милитао.

Бразильский защитник получил тяжёлую травму в недавнем матче Ла Лиги против «Осасуны». Скорее всего, Милитао не успеет восстановиться до конца сезона – у него выявлен разрыв крестообразной связки. По той же причине игрок пропустил большую часть прошлой кампании.

«Брат, ты уже знаешь этот путь. Ты вернёшься ещё более сильным, чем прежде, как делал это в прошлом. Не падай духом, наслаждайся временем. Я люблю тебя», – написал Винисиус в социальных сетях, обращаясь к своему соотечественнику.

Следующий матч «Реала» состоится 24 ноября – соперником будет «Леганес».