После поражения «Барселоны» от «Реал Сосьедада» (0:1) в прессе заговорили о зависимости команды Ханса-Дитера Флика от Ламина Ямаля.

Каталонский гранд не смог победить лишь во второй раз в нынешнем розыгрыше Ла Лиги – в обоих случаях в стартовом составе отсутствовал Ямаль. В остальных 11 встречах 17-летний вингер выходил с первых минут – в каждой из них была добыта победа.

«Барса» Флика – лучшая в Европе по многим причинам, но главная причина – это наличие в составе Ямаля, лучшего игрока Европы. Не имеет значения, что ему всего 17 лет», – заявил журналист Алекс Дельмас после воскресной неудачи «сине-гранатовых».

Напомним, Ламин Ямаль пропустил матч против «Реал Сосьедада» из-за травмы.