Педри – о поражении «Барселоны»: «Не стоит беспокоиться»

Полузащитник «Барселоны» Педри призвал сохранять спокойствие после поражения в матче с «Реал Сосьедадом» (0:1).

Каталонский гранд подходил к игре с серией из семи побед кряду – во всех семи случаях команда Ханса-Дитера Флика забивала не менее трёх голов. В воскресенье не получилось забить ни одного.

«Мы должны продолжать работать. Если оценивать всю картину в целом, у нас всё в порядке, мы по-прежнему лидируем в чемпионате.

Играть на этом стадионе всегда трудно. «Реал Сосьедад» был очень хорош.

Сегодняшняя неудача – единичный случай. Мы сможем прийти в себя к следующему матчу. Не стоит беспокоиться», – цитирует Barca Universal Педри.