Касадо: «Ла Лига должна проверить ситуацию с отменённым голом Левандовски»

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо поделился мнением об эпизоде с отменённым голом Роберта Левандовски в матче против «Реал Сосьедада» (0:1).

Поляк отметился забитым мячом на 13-й минуте, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Решение вызвало массу споров, а тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик открыто заявил в послематчевом интервью, что его команду лишили чистого гола.

«Ла Лига должна проверить ситуацию с отменённым голом Левандовски. Очень безответственно, если справедливый гол не засчитали таким образом», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова Марка Касадо.